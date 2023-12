Hannover - Der katholische Bischof des Bistums Hildesheim, Heiner Wilmer, beklagt eine sinkende Bereitschaft, anderen zuzuhören. „Viele Menschen sind gereizter als früher und leichter empört“, sagte Wilmer in einem Interview der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). „Ich selbst bekomme - neben aller berechtigten und legitimen Kritik an der Kirche - regelrechte Hassmails, die ich teils auch an die Staatsanwaltschaft weiterleite.“ Besonders in sozialen Medien sei es oft nur ein kurzer Weg von der Empörung zum Hass. Eine Erklärung dafür sehe er in einer Vielzahl von Krisen. „Viele fragen sich, ob ihre Kinder noch ein gutes Leben haben werden“, sagte er.