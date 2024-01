Oelsnitz - Durch den starken Wind ist ein Transporter bei Oelsnitz von der Straße abgekommen - der 58-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Der Mann sei am Mittwoch im Vogtlandkreis unterwegs gewesen, als sein Fahrzeug durch starken Seitenwind von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wagen kollidierte mit einem Baum, der 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall sei ein Schaden von etwa 10.500 Euro entstanden, hieß es.