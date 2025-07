Zeithain/Meißen - Wegen des großen Waldbrandes in der Gohrischheide wird jetzt auch in weiten Teilen Brandenburgs vor Brandgeruch gewarnt. Der Wind habe in Richtung Brandenburg gedreht und wehe nun aus südlicher Richtung. In der Warnapp Nina wurde am Morgen für die Kreise Elbe-Elster, Dahme-Spree, Oberspreewald-Lausitz und Teltow-Fläming vor einer verstärkten Rauch- und Geruchsbelästigung gewarnt. Die Menschen sollten sich vergewissern, ob in ihrem Ort tatsächlich ein Brand aufgetreten sei, hieß es.

Die Gohrischheide liegt an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg. Nach Angaben des Landratsamtes in Meißen sind die Einsatzkräfte in Brandenburg darauf vorbereitet, dass das Feuer auch auf ihrem Gebiet wieder aufflammen könnte. Nach dem Ausbruch am Dienstag hatte sich der Waldbrand zeitweilig auch über die Landesgrenze ausgeweitet.