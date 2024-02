Wind und Regen am Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - Ein windiges Wochenendwetter erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Dabei startet der Freitag bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der zweiten Tageshälfte bleibt es dann überwiegend trocken, nur in der Altmark kommt es gelegentlich zu Sprühregen. Dabei treten einzelne Windböen auf, auf dem Brocken ist mit schweren Sturmböen und orkanartigen Böen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad.

In der Nacht zu Samstag bleibt es bedeckt, dabei regnet es leicht. Vereinzelt sind Sturmböen möglich, auf dem Brocken kommt es zu Orkanböen - bei Tiefstwerten zwischen 6 und 8 Grad.

Am Samstag hält sich die Wolkendecke am Himmel, zeitweise regnet es. Im Harz werden laut DWD stürmische Böen erwartet, auf dem Brocken treten schwere Sturmböen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad.

In der Nacht zum Sonntag wird es weiterhin stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise sind Schauer möglich. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 9 Grad ab.

Die Wetterlage am Sonntag wird ebenfalls von starker Bewölkung und leichtem Regen bestimmt. Dabei lässt der Wind nach - bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen fallen leicht auf Werte zwischen 6 und 9 Grad.