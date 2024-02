Hannover/Bremen - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird windig und regnerisch. Am Dienstag weht frischer und im nördlichen Binnenland stürmischer Wind, an der See und im Harz kommt es zu Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Tagsüber herrschen Temperaturen um die neun bis zwölf Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen auf fünf bis acht Grad. In der Nacht zum Mittwoch regnet es weiterhin, im Bergland kommt es teilweise zu Schneefall. Es kann dadurch Glättegefahr bestehen.

Am Mittwoch lockern sich die Schauer laut DWD im Laufe des Tages etwas auf. Bei Temperaturen um die sieben Grad weht schwacher bis frischer Wind. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist trocken, gebietsweise herrscht leichter Frost bei Temperaturen zwischen minus drei und zwei Grad.