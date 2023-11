Wind und Regen in Niedersachsen und Bremen vorhergesagt

Hannover/Bremen - Der Freitag startet in Niedersachsen und Bremen mit vielen Wolken und örtlichen Schauern. Vereinzelt kann es laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch zu Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad. Begleitet wird die Bewölkung von frischem Wind, der an der Küste auch stürmisch werden kann.

In der Nacht zum Samstag kühlen die Temperaturen auf bis zu 3 Grad ab. Am Samstag selbst dauern die Bewölkung und die Schauer an. Es wird maximal 9 Grad erwartet.