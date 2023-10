Erfurt - Zum Feiertag wird es stürmisch in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist am Dienstag in der Rhön und im Thüringer Wald mit stürmischen Böen bis zu 65 Stundenkilometern zu rechnen. Auch im Rest des Landes kann es mit Böen von bis zu 55 Kilometern pro Stunde sehr windig werden. Bei bis zu 14 Grad wird es am Reformationstag in Thüringen überwiegend bewölkt und regnerisch sein. Auch nachts bleibt es wolkig und nass, bis auf fünf Grad sinken die Temperaturen.