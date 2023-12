Passanten gehen an einer Pfütze vorbei, in der sich der Fernsehturm spiegelt.

Berlin/Potsdam - Der erste Weihnachtsfeiertag wird windig und wolkig in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, bleibt es ab dem Mittag größtenteils trocken. Nur vom Elbe-Elster-Kreis bis zur Niederlausitz kann es im Verlauf des Tages noch regnen. Im Norden Brandenburgs kann es hingegen von der Prignitz bis zur Uckermark etwas auflockern. Bei Höchstwerten von sehr milden zehn bis zwölf Grad weht ein frischer und mitunter böiger Wind - örtlich kann es auch mal stürmisch werden.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf neun bis sechs Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt das Wetter durchwachsen mit Wolken, etwas Regen, kurzen Auflockerungen und Windböen. Es wird ähnlich mild wie am Vortrag - der DWD erwartet zwischen neun und zwölf Grad.