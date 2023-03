Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg ziehen am Mittwoch Wolken auf. Die Temperaturen sind mit 14 bis 18 Grad aber mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Während sich morgens im Südosten noch die Sonne zeigt, verdichten sich die Wolken im Tagesverlauf und im Nordwesten regnet es. Dabei weht mäßiger bis frischer Wind. In der Nacht zu Donnerstag fällt örtlich Regen und der Himmel ist stark bewölkt bei 10 bis 8 Grad.

Der Donnerstag startet laut DWD stark bewölkt mit schauerartigem Regen. Später lockert es auf und es regnet nur noch vereinzelt bei milden 14 bis 18 Grad. Ein tagsüber mäßiger bis frischer Wind klingt gegen Abend ab. Die Nacht zu Freitag wird bewölkt und regnerisch, die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad.

Am Freitag geht es mit starker Bewölkung und Regen weiter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 und 18 Grad bei mäßigem bis frischem Wind. Leichter Regen und viele Wolken ziehen in der Nacht zu Samstag auf. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad.