Beelitz/Potsdam - Babys brauchen viele Windeln - und die sind oft teuer. In Brandenburg ist die Förderung mit einem „Windelgeld“ nicht weit verbreitet. Welche Unterstützung gibt es für frischgebackene Eltern? Eine Auswahl:

- Die Stadt Beelitz (Potsdam-Mittelmark) zahlt Eltern, die sich für den Kauf von Mehrwegwindeln entscheiden, bis zu 50 Prozent der Kosten für die Erstausstattung, maximal aber 100 Euro. Das Angebot wurde 2021 eingeführt. Den Angaben zufolge seien Mehrwegwindeln nicht nur umweltschonender, sondern sparten auch Geld. Die Kosten für die regelmäßige Reinigung lägen bei einem Fünftel für den Kauf von Einwegwindeln, hieß es. Vor allem in Süddeutschland ist diese Form des „Windelgeldes“, die umweltfreundliches Verhalten belohnen soll, weit verbreitet.

- Auch in der Landeshauptstadt Potsdam gibt es eine ähnliche Förderung. Eltern, die sich für Stoffwindeln statt für Wegwerfprodukte entscheiden, erhalten eine Förderung von 75 Euro pro Kalenderjahr, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Zusätzlich gebe es pro Lebensjahr des Kindes eine Wollüberhose im Wert von 20 Euro. Gezahlt werde maximal drei Jahre für Kinder im Windelalter bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres.

Der Antrag sei aber an mehrere Bedingungen geknüpft, hieß es. So muss er zusammen mit der Rechnung über den Kauf von Stoffwindeln oder dem Anbietervertrag eines Windelservice eingereicht werden, ebenso mit dem Kontoauszug als Zahlungsnachweis sowie mit einem Foto der gekauften Stoffwindeln.

- In Prenzlau (Uckermark) erhalten nach Angaben der Stadt Eltern aller Neugeborenen eine Glückwunschkarte mit einem City-Gutschein in Höhe von 50 Euro. Diesen Gutschein könnten sie in zahlreichen Geschäften in Prenzlau einlösen - er ist also nicht an den Kauf von Windeln gebunden. Darüber hinaus gebe es einen beigefügten Gruß vom „Netzwerk Gesunde Kinder“. Dieser beinhalte künftig einen Gutschein für einen Kurs für die Erste Hilfe am Kleinkind und Baby.

Ein kleines Willkommenspaket

- Ein kleines Willkommenspaket erhalten junge Eltern auch vom Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel. Das Kreißsaal-Team biete den Eltern die Wahl zwischen einem Babyschlafsack oder einer Babydecke, dazu gebe es noch eine selbst gestrickte Mütze für die Kleinen, sagte ein Krankenhaussprecher. Wenn die Patientinnen von der Wochenbettstation entlassen werden, erhalten sie in der Regel ein kleines Hygieneartikel-Startpaket. Es besteht meistens aus einer Probepackung Windeln und Feuchttüchern. Der Inhalt der Starterpakete variiert nach Verfügbarkeit der Hygieneartikel.

- Unterstützung für frischgebackene Eltern kommt auch von der Deutschen Polizeigewerkschaft in Brandenburg: Dort erhalten Mitglieder 50 Euro „Windelgeld“ pro Kind. Voraussetzungen sind eine mindestens einjährige Mitgliedschaft sowie die Beantragung innerhalb des ersten Lebensjahres durch Vorlegen der Geburtsurkunde.