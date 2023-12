Windige und wolkige Weihnachten in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Der erste Weihnachtsfeiertag wird windig und wolkig in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, bleibt es ab dem Mittag größtenteils trocken. Bei Höchstwerten von sehr milden 10 bis 13 Grad weht ein böiger Südwestwind - auf dem Brocken stürmt weiterhin ein Orkan. Im Harz liegen die Maximalwerte zwischen 4 und 10 Grad.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 10 bis 7 Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt das Wetter durchwachsen mit dichten Wolken, Regenschauern und stürmischen Böen. Es wird ähnlich mild wie am Vortrag: Der DWD erwartet bis zu 13 Grad, im Harz bis 10 Grad.