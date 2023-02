Magdeburg - Wind und Regen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende. In den Höhenlagen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit Schneefällen. Demnach sollen am Morgen dichte Wolken aufziehen, gebietsweise soll es regnen. In den höheren Lagen im Harz ist zum Mittag Schnee vorhergesagt. Nachmittags soll es ein wenig auflockern.

Zum Teil sollen Windböen auftreten, auf dem Brocken soll es nach Angaben des DWD zu stürmischen Böen kommen. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen vier und sieben Grad Celsius liegen. Nachts soll es wolkig und regnerisch bleiben. In den Lagen über 400 Metern sagt der DWD durchgehenden Schneefall voraus, dabei soll es zu Glätte kommen und auf Temperaturen zwischen null und zwei Grad abkühlen.

Am Samstag soll es bedeckt bleiben und zu lokalen Regen- und Schneeschauern kommen. Zum Abend soll der Regen nachlassen und der Himmel sich ein wenig auflockern. Auf dem Brocken rechnet der DWD mit stürmischen Böen. Es werden Höchstwerte zwischen zwei und fünf Grad prognostiziert. In der Nacht sollen sich die Wolken am Himmel halten, im Süden kann etwas Schnee fallen. Es werden Tiefstwerte zwischen minus zwei und minus sechs Grad erwartet.

Am Sonntag soll es überwiegend regenfrei bleiben, dabei soll es nach DWD-Angaben wechselnd bewölkt werden. In der Altmark könnte die Sonne ab und zu durchscheinen - bei Temperaturen zwischen einem und drei Grad. Nachts soll der Himmel aufklaren, die Temperaturen sollen auf Werte zwischen minus vier und minus sieben Grad fallen.