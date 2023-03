Windiges und wechselhaftes Wetter in Sachsen

Erste Blüten der Forsythie sind in einem Park zu sehen.

Leipzig/Dresden - Auf eine windige Woche können sich die Menschen in Sachsen einstellen. Am Montag sind im oberen Bergland Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch im übrigen Freistaat beginnt die Woche windig. Dabei kann es im Lauf des Tages immer wieder nass werden. Bis auf 16 Grad steigen die Temperaturen zum Wochenstart. In der Nacht zum Dienstag bleibt es weiter windig bis stürmisch, auch nass kann es bei Tiefsttemperaturen von acht Grad werden.

Am Dienstagmorgen kann sich ortsweise die Sonne zeigen. Im Verlauf des Vormittags zieht es dann wieder zu, ab Mittag ist nach Angaben des DWD mit Regen zu rechnen. Bis zu 15 Grad sind möglich. Nachts kühlt es bis auf null Grad ab. Bei schwachem bis mäßigem Wind kann es vereinzelt auch zu Schneeschauern kommen.

Meist trocken - aber weiter windig - wird es dann am Mittwoch in Sachsen. Bis auf acht Grad steigen die Temperaturen. In der Nacht auf Donnerstag kühlt es bis auf minus zwei Grad ab. Dabei bleibt es weiterhin windig.

Im Bergland kann es am Donnerstag schneien. Im übrigen Freistaat ist den ganzen Tag über immer wieder Regen zu erwarten. Windig bleibt es weiterhin. Bis zu 11 Grad sind laut DWD möglich. Zum Freitag hin bleibt es meist trocken. Bis auf zwei Grad kühlt es in der Nacht ab.