Windiges Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Mit viel Wind ist am Dienstag in Sachsen-Anhalt zu rechnen. Es gibt außerdem teils leichte Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu neun Grad und im Harz auf bis zu sieben Grad. Für den Brocken sind orkanartige Böen mit 105 Kilometer pro Stunde vorhergesagt.

Die Nacht auf Mittwoch ist bedeckt und teilweise regnerisch und stürmisch bei Tiefstwerten von bis zu vier Grad, im Oberharz bis zu null Grad. Am Mittwoch zieht der Regen wieder ab und geht in wechselnde Bewölkung mit Schauern über. Die Temperaturen steigen auf milde 13 Grad, im Harz sieben Grad. Laut den Vorhersagen soll es frischen bis starken Wind mit Sturmböen, teils auch schweren Sturmböen geben. Für den Brocken sind für Mittwoch zeitweise extreme Orkanböen angekündigt.