In Brake gerät am Mittwochabend eine Windkraftanlage in Brand. Knapp acht Stunden dauert es, bis um Mitternacht das Feuer ausgeht.

Delmenhorst - Eine Windkraftanlage in Brake im Landkreis Wesermarsch hat am Mittwochnachmittag Feuer gefangen und stundenlang gebrannt. Da die Anlage im Bereich des Betriebskopfes und damit in großer Höhe brannte, waren Löschmaßnahmen nicht möglich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Erst gegen Mitternacht sei das Feuer aus gewesen.

Aufgrund der großen Entfernung zu anderen Anlagen und zu Wohngebieten konnte eine Gefährdung von Anwohnern demnach ausgeschlossen werden. Wegen des feuchten Bodens bestand auch kein Risiko zur Entstehung eines Flächenbrandes. Ursache des Feuers war nach Angaben der Polizei mutmaßlich ein technischer Defekt. Der entstandene Schaden wurde auf rund 400.000 Euro geschätzt.