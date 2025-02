Magdeburg - Bevor ab Oktober Sicherheitsprobleme beim Betriebssystem Windows drohen, haben sich bereits viele Behörden in Sachsen-Anhalt mit einem notwendigen Update auseinandergesetzt. In vielen Kommunen und Ministerien läuft die Umstellung auf Windows 11 bereits, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Ministerien und Landkreisen ergab.

Das Ministerium für Digitales und Infrastruktur teilte mit, dass von mehr als 3.500 Computern bereits 88 Prozent auf das neue Betriebssystem umgestellt worden seien. Dazu zählten die Computer des Digital-, Finanz- und Bildungsministeriums mit den Computern der Finanzämter und des Landesschulamtes. Planmäßig solle die gesamte Umstellung schon im April abgeschlossen sein.

Experten warnen vor Sicherheitsrisiko

Mit dem Support-Ende von Windows 10 im Oktober 2025 liefert Microsoft keine kostenlosen Sicherheitsupdates mehr: Rechner mit Windows 10 werden damit anfälliger für Cyberangriffe, da neue Sicherheitslücken nicht mehr geschlossen werden. Nutzer können bei Problemen außerdem keine kostenlose Unterstützung von Microsoft mehr erwarten.

Computerexperten mahnen daher ein zügiges Update auf das neuere Windows 11 an, das von Microsoft kostenlos zur Verfügung gestellt wird. In Deutschland laufen nach Angaben des Sicherheitsunternehmens Eset derzeit noch 32 Millionen Rechner mit Windows 10. Auch in vielen Verwaltungen ist auf fast allen Computern noch das alte System installiert.

Fernwartung, Austausch, Lernvideos

Der Saalekreis teilte mit, dass auf allen 1.200 Rechnern der Kreisverwaltung das Betriebssystem Windows 10 laufe. Hier sollen alle Computer per Fernwartung neu installiert werden. Der Saalekreis stellt dabei nach eigenen Angaben Lernvideos für die Mitarbeiter bereit.

In einigen Regionen, etwa dem Jerichower Land, dem Landkreis Wittenberg und dem Altmarkkreis Salzwedel läuft die Umstellung bereits seit dem vergangenen Jahr. Wo eine Umstellung aus Kompatibilitätsgründen nicht möglich sei, werden auch komplette Computer ausgetauscht, hieß es aus der Stadtverwaltung Halle. In der Saalestadt betreffe dies etwa 200 Geräte, sagte Stadtsprecher Drago Bock. Die Landkreise und angefragten Verwaltungen sind optimistisch, bis spätestens Oktober alle Computersysteme umgestellt zu haben, so dass es zu keinerlei Sicherheitsbedenken komme.

Update oder Sonderlösung?

Aber nicht alle Landkreise haben es so eilig. Der Landkreis Harz und die Landeshauptstadt Magdeburg nutzen spezielle Versionen von Windows 10, die auch über das eigentliche Support-Ende im Oktober dieses Jahres weiter mit Sicherheitsupdates unterstützt werden. Hier gehe der Support bis mindestens 2027. Dennoch werde bereits jetzt frühzeitig auch in Magdeburg mit einer Umstellung auf Windows 11 begonnen.