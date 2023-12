Erfurt - In Erfurt ist ein Windrad mutwillig außer Betrieb gesetzt worden. Ein Unbekannter verschaffte sich am Dienstagabend gewaltsam Zutritt zum Inneren der Windanlage zwischen den Ortsteilen Waltersleben und Molsdorf und machte sich an der technischen Installation zu schaffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach schaltete er das Windrad aus und zerstörte ein Kommunikationsgerät. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert. Der Täter konnte entkommen, obwohl die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach ihm suchte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen, wie es hieß.