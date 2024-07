In Sachsen-Anhalt wurden im ersten Halbjahr 2024 mehr Windräder zurückgebaut als neu errichtet. Dennoch ist die Gesamtleistung aller Anlagen hierzulande gestiegen.

Windräder in Sachsen-Anhalt erbringen mehr Leistung

In Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen Monaten 23 neue Windräder gebaut worden. (Archivbild)

Berlin/Magdeburg - Verglichen mit anderen Bundesländern wurden in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Monaten viele neue Windräder gebaut. Insgesamt seien im ersten Halbjahr dieses Jahres 23 Windenergieanlagen neu errichtet worden, teilte der Bundesverband WindEnergie mit. Gleichzeitig seien 30 Anlagen zurückgebaut worden. Wird die jeweilige Leistung der Anlagen miteinander verrechnet, ergibt sich ein Plus von 100 Mega-Watt.

Spitzenreiter im Ländervergleich ist Nordrhein-Westfalen. Dort sei durch Neubau - abzüglich des Rückbaus - 249 Mega-Watt mehr Leistung entstanden. In Thüringen, Berlin, Hamburg, Bremen sowie im Saarland wurden den Angaben zufolge hingegen keine neuen Anlagen gebaut.

Deutschlandweit sind dem Bericht zufolge im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 250 neue Windenergieanlagen gebaut worden, die eine Gesamtleistung von 1308 Mega-Watt haben. Zurückgebaut wurden demnach 277 Anlagen mit einer Leistung von 379 Mega-Watt. Somit gab es in Deutschland zum 30. Juni 2024 insgesamt 28.611 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 61.917 Mega-Watt.