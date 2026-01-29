Staus auf den Autobahnen und Sperrungen bei der S-Bahn: In den Winterferien müssen sich Reisende in Berlin und Brandenburg auf Einschränkungen einstellen.

Berlin - An den kommenden beiden Wochenenden werden in Berlin und Brandenburg wegen der Winterferien volle Straßen erwartet. Weil viele Menschen zu dieser Zeit erfahrungsgemäß für ein paar Tage wegfahren würden, könne es auf den Autobahnen und in Richtung der Wintersportgebiete zu Staus kommen, teilte die Verkehrs­informations­zentrale Berlin mit.

Verzögerungen rund um Baustellen - Flugreisende brauchen Puffer

Unter anderem an der Brückenbaustelle auf der A100 Richtung Wedding in Höhe Detmolder Straße und zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm sei mit Verzögerungen zu rechnen. Auch auf der A115 zwischen Spanischer Allee und Zollamt Dreilinden könne es aufgrund von Sanierungsarbeiten zu längeren Fahrzeiten kommen.

Weil am Flughafen BER über die Winterferien deutlich mehr Passagiere erwartet werden, wird allen Reisenden empfohlen, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Terminal zu sein.

Bahn nutzt Ferien für Bauarbeiten

Auch die Deutsche Bahn nutzt die Winterferien: Rund um den S-Bahnhof Schöneweide seien aufwendige Arbeiten geplant, sofern die Witterung mitspiele, hieß es. Ab Freitag sei der S-Bahnverkehr zwischen Altglienicke, Grünau, Spindlersfeld und Baumschulenweg sowie zwischen Treptower Park und Warschauer Straße (S-Bahnlinie 9) für eine Woche eingestellt, teilte die Verkehrs­informations­zentrale Berlin mit.

Wegen der Bauarbeiten am S-Bahnhof Köpenick sei außerdem der Fern- und Regionalverkehr zwischen Ostbahnhof und Erkner ab Freitag für rund vier Wochen unterbrochen. Auch die erste von drei Wochenendsperrungen des Nordsüd-S-Bahntunnels fällt noch in die Ferienzeit: Vom 6. bis 9. Februar sind die S-Bahnlinien S1, S2, S25 und S26 zwischen Yorckstraße und Gesundbrunnen unterbrochen.