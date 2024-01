Berlin/Potsdam - Bei winterlichen Temperaturen wird es an diesem Freitag erneut rutschig in Berlin und Brandenburg. Vor allem im Berliner Raum und bis in den Süden Brandenburgs rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis in den Vormittag hinein mit Glätte durch überfrierende Feuchtigkeit oder vorhandenen Schnee. Von der Prignitz bis zur Uckermark wird es bei örtlichen Schneeschauern bis zur Mittagszeit weiterhin glatt.

Lokal eng begrenzt fallen der Prognose zufolge ein bis zwei Zentimeter Neuschnee. Ansonsten bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen tagsüber Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Vorübergehend sind frische Windböen möglich. Ab den Abendstunden bildet sich erneut Glätte.

In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig und trocken, in Südbrandenburg oft klar. Die Meteorologen erwarten, dass die Temperaturen auf minus eins bis minus vier Grad sinken. Es kann windig werden.

Das Wochenende beginnt laut Wetterdienst mit längeren heiteren Abschnitten. In der Uckermark fällt am Samstag gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Lokal wird es glatt. Die Höchstwerte liegen zwischen ein und drei Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch und nimmt zum Nachmittag ab.