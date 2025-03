Schnee, Glätte und kühle Temperaturen erwarten die Menschen. Am Fichtelberg soll der Skibetrieb am Haupthang enden. Zuvor ist dort aber noch ein besonders Rennen geplant.

Am Wochenende wird winterliches Wetter in Sachsen erwartet. (Archivbild)

Dresden - In Sachsen bleibt das Wetter am Wochenende durchwachsen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es zunächst meist bedeckt, zeitweilig regnet es, im Bergland kann es auch Schnee geben. Oberhalb von 400 bis 600 Metern kann es glatt werden, Autofahrer sollten vorsichtig fahren.

Am Samstag lockere die Bewölkung stellenweise auf, überwiegend bleibe es trocken. Die Temperaturen erreichen fünf bis neun Grad, im Bergland ein bis fünf Grad. Nachts werde es frostig mit Tiefstwerten bis minus fünf Grad, an einigen Orten werde Nebel erwartet.

Der Sonntag bringt mehr Sonne, bleibt aber kühl mit Temperaturen von sechs bis zehn Grad. In der Nacht sinken die Werte erneut unter den Gefrierpunkt, wie der DWD mitteilte. Zum Wochenstart zieht von Norden neue Bewölkung auf, vereinzelt kann es regnen oder im Bergland schneien.

Am Fichtelberg wird ab Sonntag der Skibetrieb am Haupthang eingestellt. Zuvor ist am Samstag noch das Nostalgie-Skirennen geplant, wie die Fichtelberg Schwebebahn mitteilte. Dort treten Skifahrerinnen und Skifahrer in historischer Kleidung an. Weiterhin geöffnet bleiben die Piste 9 und der Lift an der Himmelsleiter.