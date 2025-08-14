Für die Bauern in Brandenburg zeichnet sich eine zufriedenstellende Rapsernte ab. Dabei ist die Anbaufläche in diesem Jahr kleiner geworden.

Die Erntemengen bei Winterraps werden in diesem Jahr voraussichtlich um 7,7 Prozent im Vorjahresvergleich steigen. (Archivbild)

Berlin - Trotz kleinerer Anbaufläche fällt die Winterrapsernte in Brandenburg in diesem Jahr voraussichtlich besser aus. Möglich machen das höhere Erträge.

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) geht für 2025 für das Bundesland von einer Erntemenge von rund 277.500 Tonnen aus. Das wären etwa 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei ging die Anbaufläche um rund 600 auf 92.500 Hektar zurück. Pro Hektar stieg der Ertrag somit um 8 Prozent.

Raps gehört zu den landwirtschaftlichen Ölfrüchten. Sie wird auf rund 12 Prozent der brandenburgischen Ackerfläche angebaut. Aus dem Raps wird neben Speiseöl und Futtermittel auch Biodiesel gewonnen.