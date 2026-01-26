Frostige Bedingungen im Harz, Erzgebirge und im Thüringer Wald laden Wintersportler zu Aktivitäten ein. Doch noch sind nicht alle Pisten bereit.

Oberwiesenthal/Schierke/Oberhof - Ob im Thüringer Wald, im Harz oder im Erzgebirge: Die Skigebiete locken mit einem breiten Wintersportangebot. Besucherinnen und Besucher müssen sich jedoch auf regionale Unterschiede einstellen.

Oberhof meldet acht geöffnete Loipen

Das Skigebiet in und um Oberhof meldet rundum grünes Licht, erklärte eine Sprecherin des Regionalverbunds Thüringer Wald. Langläufer können hier zwischen acht Wegen auswählen. Von der „Alten Rollerbahn I und II“ bis zur 49 Kilometer langen „Großen Runde R“ seien alle Loipen frisch präpariert. Für Alpin-Skifahrer sind die Lifte geöffnet, erklärte die Sprecherin.

Schierke lockt mit Rodelstrecken

Auch in Sachsen-Anhalt ist dank der aktuellen frostigen Bedingungen Wintersport möglich. Wie der Harzer Tourismusverband mitteilte, sind in Schierke alle drei Rodelbahnen geöffnet. Zwischen 100 und 200 Meter lang sind die Pisten, die in und um den Ort verlaufen. Doch auch die Loipen im Nationalpark Harz werden aktuell gespurt. Ab morgen stehen im Umkreis von Schierke mehrere Langlaufbahnen zur Verfügung.

Loipen im Erzgebirge in Vorbereitung

„Mit den neuen Schneefällen präsentiert sich das Erzgebirge wieder winterlich schön“, erklärte eine Sprecherin des Tourismusverbands Erzgebirge. Die großen Skigebiete wie Eibenstock, Oberwiesenthal oder Altenberg haben geöffnet und bieten für Snowboarder und Ski Alpin gute Pistenbedingungen. Langläufer müssen sich jedoch noch etwas gedulden: Die Loipen sind bislang nicht flächendeckend präpariert. Für eine durchgehend gut gepflegte Strecke fehle es hier noch etwas an Schnee.