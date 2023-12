Suhl - Skifahr- und Snowboardfans haben in Thüringen trotz Tauwetters Chancen auf ein paar Runden im Schnee: Mit präparierten Pisten mit bis zu 60 Zentimeter Kunst- und Naturschnee warb der Regionalverbund Thüringer Wald am Freitag für die Skiarenen der Region. Demnach sollen am Wochenende die Skilifte in Steinach, Heubach, Schmiedefeld und Oberhof von 9.30 bis 16.30 Uhr laufen. Für Skilangläufer empfehle sich die Skisport-Halle Oberhof. Zwar bedeckten noch bis zu 15 Zentimetern Schnee die Kammlagen des Thüringer Waldes, Langlaufstrecken seien dort derzeit aber nicht mehr präpariert.

Die Wetteraussichten sind für Wintersport derweil nicht sonderlich rosig: Es komme weiter Warmluft nach Thüringen, mit Frost sei auch in den hohen Kammlagen vorerst nicht zu rechnen, hieß es beim Deutschen Wetterdienst. Etwas Regen und mit Beginn der kommenden Woche einsetzender milder Wind seien zudem ungünstig für die dünne noch vorhandene Schneedecke.

Frühestens im Laufe der kommenden Woche sei wieder mit etwas kühleren Luftmassen zu rechnen, die auch in den Kammlagen erneut Frost bringen können. In den tieferen Lagen, unterhalb von 600 Metern gebe es absehbar keine Aussicht auf winterliches Wetter.