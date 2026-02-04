Schnee und Eis sorgen in einigen Regionen Niedersachsens für Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr. Was Fahrgäste beachten sollten.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, sollte wegen Schnee und Eis mehr Zeit einplanen. (Archivbild)

Hannover - Wer mit Bus oder Regionalbahn in Niedersachsen unterwegs ist, braucht wegen des Winterwetters Geduld. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen oder Ausfällen im Linienverkehr rechnen, wie mehrere Busunternehmen mitteilten. Auch das Bahnunternehmen Metronom warnte vor Einschränkungen. Vor der Fahrt sollten sich Pendlerinnen und Pendler online über mögliche Einschränkungen oder Ausfälle informieren.

Betroffen sind etwa Stadt und Region Hannover. „Wegen extremer Glätte und Blitzeis kommt es aktuell zu Einschränkungen im Busbereich“, teilte das Verkehrsunternehmen Üstra mit. Einige Haltestellen entfallen demnach. „Vor allem im Umland kann es zusätzlich vielerorts zu weiteren Einschränkungen und Verspätungen wegen kommen.“

Auch Nienburg, Osnabrück und Göttingen betroffen

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg (VLN) hat den Busverkehr wegen akuter Straßenglätte komplett eingestellt. Gegen 8 Uhr werde die Situation neu bewertet, teilte das Unternehmen mit.

Auch im Raum Osnabrück und Göttingen müssen sich Fahrgäste wegen Schnee und Eis auf Ausfälle und Verspätungen einstellen, wie die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück und die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) mitteilten. In Wilhelmshaven brauchen Pendlerinnen und Pendler ebenfalls Geduld. „Wir bitten unsere Fahrgäste, mehr Zeit für ihre Fahrt einzuplanen“, teilten die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven mit.