Im Vergleich zum Vorjahr war der November in Niedersachsen bisher mild. Doch im Laufe dieser Woche erwarten Meteorologen nun winterliches Wetter. Einen ersten Vorgeschmack könnte es schon am Dienstagabend geben.

Braunlage - Winterwetter hält im Laufe der Woche in Niedersachsen Einzug. Am Dienstagabend könnte es die ersten Schneeflocken im Oberharz geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Zeitweise könne sich eine dünne Schneeschicht von bis zu einem Zentimeter bilden, sagte ein DWD-Meteorologe. Zudem sei vor allem mit Glätte in Teilen des Bundeslandes zu rechnen.

Bisher hatte es im Harz nur Anfang November auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt ein wenig Schnee gegeben. Von der Nordsee aus werde im Laufe des Dienstags kalte Luft über Niedersachsen gedrückt. Am frühen Nachmittag und in der ersten Hälfte der Nacht auf Mittwoch könne Niederschlag daher zu Schnee werden. Die Schneefallgrenze falle im Laufe des Tages auf unter 300 Meter am Abend.

Unter anderem auch wegen vorausgesagter Stürme für Donnerstag und Freitag sei der Wintereinbruch aber zuerst noch nicht nachhaltig. Das ändere sich voraussichtlich am kommenden Wochenende. „Zum Wochenende kommt kalte Polarluft aus Skandinavien zu uns“, sagte der Meteorologe. Ab Sonntag sei daher damit zu rechnen, dass es vor allem im Oberharz immer mal wieder weiß werde.