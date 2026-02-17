Winterliche Straßenverhältnisse haben in Bautzen und Görlitz zahlreiche Unfälle verursacht. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie viele Menschen verletzt wurden.

Görlitz - Der Wintereinbruch mit Schnee und Eisglätte hat zu zahlreichen Verkehrsunfällen auf den Straßen in Ostsachsen geführt. Zwischen Montag- und Dienstmorgen wurden in den Landkreisen Bautzen und Görlitz 108 Verkehrsunfälle registriert, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte. 15 Menschen wurden dabei verletzt, der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehr als 350.000 Euro.

Besonders viel Geduld brauchten die Autofahrer demnach am Montag auf der Autobahn 4 zwischen Weißenberg und Bautzen. Dort war ein Lastwagen in einen Graben gekippt, wegen der Bergungsarbeiten musste die Strecke Richtung Dresden für acht Stunden gesperrt werden. Der Fahrer hatte nach Polizeiangaben auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 43-Jährige blieb unverletzt, der Schaden am Fahrzeug betrug etwa 150.000 Euro.