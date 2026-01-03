Schnee, Glätte und Kälte bestimmen das Wetter: Der Deutsche Wetterdienst sagt zweistellige Minusgrade und Dauerfrost in weiten Teilen Deutschlands voraus.

Dauerfrost und eisige Temperaturen wie hier in Hamburg am verschneiten Elbstrand bleiben in den kommenden Tagen vorherrschend.

Offenbach - Nach dem Wintereinbruch zum Jahresbeginn haben Schnee, Glätte und Kälte Deutschland fest im Griff. Am Sonntag soll es meist stark bewölkt bis bedeckt bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lediglich ganz im Süden sei mit viel Sonne zu rechnen. Vorrangig vom Nordwesten her bis zum Erzgebirge komme es zu Schneeschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und minus 3 Grad.

In der Nacht zum Montag erwarten die Meteorologen teils zweistellige Minusgrade. Im Süden sind demnach Tiefstwerte zwischen minus 10 und minus 15 Grad möglich, im Rest des Landes zwischen minus 3 und minus 9 Grad. Dabei seien vor allem im Norden Schneeschauer möglich.

Am Montag komme es insbesondere in Küstennähe zu schauerartigen Schneefällen, vereinzelt seien auch Graupelgewitter möglich. Im Süden soll es hingegen weitgehend trocken bleiben. Abseits von größeren Nebelfeldern zeige sich zudem die Sonne vermehrt.

Am Dienstag erwartet der DWD eisige Temperaturen und Dauerfrost fast im gesamten Land. Lediglich auf den Nordseeinseln und am Niederrhein seien zarte Plusgrade möglich. Ansonsten lägen die Höchsttemperaturen bei weitgehend trockenem Wetter zwischen minus 6 und minus 1 Grad.