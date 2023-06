Gotha - Zum großen Trachten- und Folklore-Festival Europeade erwartet Gotha mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Allein zur Eröffnungsveranstaltung sollen am 13. Juli rund 2000 Sängerinnen und Sänger sowie Tänzerinnen und Tänzer in das Volkspark-Stadion kommen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt von Donnerstag. Dort sei auch die Abschlussgala am 16. Juli geplant. Eine Eröffnungszeremonie mit Konzerten soll es bereits am 12. Juli geben. Traditioneller Tanz und landestypische Musik aus 23 Nationen werden auf dem Festival vertreten sein.

Die Kosten für das Festival beliefen sich auf etwa 880 000 Euro, hieß es. Viele Partner unterstützen das Festival finanziell, darunter das Land mit 70 000 Euro. Daneben werde mit 300.000 Euro an Teilnahmegebühren gerechnet. 400.000 Euro kommen demnach über Förderung und Sponsoring zusammen, 180.000 Euro über Einnahmen und Eigenmitteln des Veranstalters des Thüringer Landestrachtenverbandes.

Die Europeade gilt laut Veranstaltern als das größte Trachten- und Folklorefestival Europas und findet bereits zum zweiten Mal (zuletzt 2013) in Gotha statt. In der Regel kommen dabei jedes Jahr in einer Stadt in Europa rund 5000 Menschen zusammen. Das Festival solle der interkulturellen Brauchtumspflege und Völkerverständigung dienen, hieß es seitens der Stadt. Zudem sei das Fest auch Teil der Friedensbewegung in Europa. Erstmals wurde die Europeade 1964 in Antwerpen veranstaltet.