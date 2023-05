Anne Will hört zum Jahresende mit ihrem Polit-Talk im Ersten auf. Jetzt kommt ein bekannter Name für die Nachfolge ins Spiel.

Hamburg (dpa) - „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) ist als Nachfolgerin von Polittalkerin Anne Will im Gespräch. Der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) teilte am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: „Die ARD entwickelt aktuell gemeinsam ein abgestimmtes Talkkonzept. Der Norddeutsche Rundfunk führt mit Caren Miosga Gespräche über die Nachfolge von Anne Will für eine politische Gesprächssendung am Sonntagabend im Ersten.“ Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Nähere Einzelheiten nannte der NDR nicht. „Zu laufenden Verhandlungen wird sich der Sender nicht äußern. Sobald es verbindliche Vereinbarungen gibt, wird der NDR darüber informieren“, hieß es.

Der Politiktalk sonntagabends im Ersten ist einer der prominentesten Sendeplätze im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Bis Jahresende noch wird Anne Will (57) durch die gleichnamige Sendung führen. Im Januar war bekannt geworden, dass sie danach aufhören will. Der Vertrag läuft aus, und die Moderatorin will sich dann anderen Projekten zuwenden. Die Sendung wird sie dann rund 16 Jahre lang für das Erste moderiert haben.

Sollte Miosga die neue Polittalkerin werden, würde sie Will ein weiteres Mal beerben. Miosga löste Anne Will 2007 bereits bei den ARD-„Tagesthemen“ ab. Miosga ist inzwischen die am längsten amtierende „Tagesthemen“-Moderatorin.

„Anne Will“ ist eine der großen Talksendungen im deutschen TV, die 57-jährige Moderatorin konkurriert inhaltlich mit Sendungen der Talker Markus Lanz (ZDF), Sandra Maischberger (ARD), Louis Klamroth („Hart aber fair“, ARD) und Maybrit Illner (ZDF). Deren Sendungen laufen aber an anderen Tagen.