Berlin - Die Wirtschaft in Brandenburg ist im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent gewachsen. Das war deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt von 1,8 Prozent und der höchste Wert aller ostdeutschen Flächenländer, wie das Amt für Statistik unter Berufung auf erste Berechnungen am Donnerstag mitteilte. Vor allem das verarbeitende Gewerbe in Brandenburg verzeichnete mit 13,4 Prozent trotz der gestiegenen Energiekosten und eingeschränkter Lieferketten ein deutliches Plus. Es steuerte insgesamt gut die Hälfte des landesweiten Wirtschaftswachstums bei.

Das produzierende Gewerbe kam auf ein Plus von 5,2 Prozent. Die Dienstleistungsbereiche legten mit 2,7 Prozent weniger stark zu. Im Baugewerbe gab es aufgrund gestiegener Kosten und schlechterer Finanzierungsbedingungen einen Rückgang um 2,8 Prozent. In Berlin legte die Wirtschaft 2022 noch deutlicher zu. Das Bruttoinlandsprodukt stieg dort um 4,9 Prozent.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) äußerte sich erfreut und bezeichnete den Automobilbereich als kräftigsten Wachstumstreiber. „Die Auswirkungen des Produktionsstarts von Tesla in Grünheide auf die Wirtschaftskraft des Landes zeigen sich nun sehr deutlich.“ Es habe im Verarbeitenden Gewerbe eine massive Verschiebung der Kräfte gegeben, die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen sei nun zur wichtigsten Branche in Brandenburg geworden.