Wirtschaftskraft und Ganztagsbetreuung als Themen im Landtag

Kiel - Schleswig-Holsteins Wirtschaftskraft und die Attraktivität des Landes für Investoren rücken am heute in den Blickpunkt des Landtags. Minister Bernd Buchholz (FDP) will dem Parlament seine Strategie zur Ansiedlung von mehr Unternehmen erläutern. Bei internationalen Ansiedlungen hatte Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich der Jahre 2012 bis 2020 nur den drittletzten Platz erreicht. Um seine Wirtschaftskraft zu verbessern und strukturelle Defizite zu überwinden, braucht das Land Buchholz zufolge mehr Unternehmensansiedlungen. Ein weiteres Schwerpunktthema im Landtag ist die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem Jahr 2026.