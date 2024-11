Der Wirtschaftspreis des Landes Sachsen-Anhalt geht in diesem Jahr an ein Unternehmen aus dem Harz und ein Start-up aus Magdeburg. Die Produkte sind weltweit gefragt.

Magdeburg - Für ihre Innovationen bei Elektromotoren im Schiffbau und in der Krebstherapie werden zwei Unternehmen aus dem Harz und Magdeburg mit dem Wirtschaftspreis des Landes ausgezeichnet. Die Firma Ramme Electric Machines aus Osterwieck im Landkreis Harz erhält die Auszeichnung für die Innovationskraft bei Elektromotoren, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Es handele sich um ein stark wachsendes Unternehmen, das innerhalb von zwei Jahren seine Beschäftigtenzahl auf 115 fast verdoppelt habe. „Mit einem klaren Fokus auf nachhaltige und ressourcenschonende Technologien wird hier in Sachsen-Anhalt höchste Ingenieurskunst für den Weltmarkt geschaffen“, sagte Staatssekretärin Stefanie Pötzsch bei der Preisverleihung am Abend in Magdeburg.

Preisgeld in Höhe von insgesamt 25.000 Euro

In der Kategorie Existenzgründung wird das Magdeburger Start-up Raydiax ausgezeichnet. Es entwickelt ein System, das Krebsoperationen schonender gestalten soll und weltweit auf hohe Nachfrage stoße, so das Wirtschaftsministerium. Das System reduziere die Strahlenbelastung für Patienten und medizinisches Personal deutlich und eröffne dadurch neue Behandlungsmöglichkeiten.

Für den Wirtschaftspreis des Landes Sachsen-Anhalt gingen in diesem Jahr 115 Bewerbungen ein. Die Unternehmen bekommen ein Preisgeld in Höhe von 15.000, beziehungsweise 10.000 Euro.