Erfurt - Thüringens Wirtschaft ist im vergangenen Jahr schwächer gewachsen als im Bundesdurchschnitt und nahezu allen ostdeutschen Bundesländern. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Vergleich zu 2021 real um 1,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag unter Berufung auf vorläufige Berechnungen mitteilte.

Bundesweit war das Wirtschaftswachstum preisbereinigt mit 1,8 Prozent etwas höher ausgefallen. Das Bruttoinlandsprodukt stellt den Marktwert aller in Thüringen für den Endverbrauch hergestellten Waren und Dienstleistungen dar.

Unter den Bundesländern hatten demnach die Stadtstaaten Bremen mit 5,1 Prozent, Berlin (4,9 Prozent) und Hamburg (4,5 Prozent) das stärkste Wirtschaftswachstum aufzuweisen. Am geringsten fiel es in Rheinland-Pfalz aus, wo das BIP um 0,2 Prozent schrumpfte, und in Mecklenburg-Vorpommern (plus 0,2 Prozent) aus.

Hinter Thüringen rangieren auch noch Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (jeweils plus 1,1 Prozent), Schleswig-Holstein (plus 1,3 Prozent) und Baden-Württemberg (plus 1,4 Prozent).

In Thüringen wirkte sich den Statistikern zufolge vor allem aus, dass Land- und Forstwirtschaft (minus 9,7 Prozent) und das produzierende Gewerbe (minus 1,7 Prozent) schrumpften. Beide Bereiche hätten in Thüringen einen vergleichsweise höheren Anteil an der Bruttowertschöpfung, hieß es.

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist die Wirtschaft in Thüringen gering gewachsen, das Bruttoinlandsprodukt stieg in diesem Zeitraum laut Statistikern um 0,4 Prozent.