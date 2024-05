Dresden - Zahlreiche Wissenschaftler und Kulturschaffende haben in Dresden zusammen mit Bürgern für Demokratie und die in der Verfassung garantierten Grundrechte demonstriert. Die Organisatoren sprachen am Samstagnachmittag von mehr als 2000 Teilnehmern. Dazu gab es mehrere Demonstrationszüge durch die Stadt zum Altmarkt, wo ein Kultur- und Musikprogramm geboten wurde. „Wir leben in einer Zeit in der unsere Demokratie gezielt unterhöhlt wird und bedroht ist“, sagte die Rektorin der TU Dresden, Ursula Staudinger. „Wir müssen den Anfängen wehren. Unsere freiheitliche Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit.“ Ziel der Veranstaltung sei es auch gewesen, auf der Bühne und an Ständen zu verschiedenen Themen auch bei unterschiedlichen Meinungen respektvoll miteinander ins Gespräch zu kommen.