Klare Ansage aus Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing will trotz angespannter Haushaltslage Neubauprojekte in Angriff nehmen - auch in Schleswig-Holstein.

Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will trotz angespannter Haushaltslage neue Autobahnen in Angriff nehmen. „Insbesondere die A20 in Schleswig-Holstein ist ein ganz wichtiges Autobahnprojekt, mit dem ich so schnell wie möglich anfangen möchte“, sagte Wissing. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir Baurecht bekommen.“ Trotz Haushaltslage investiere die Bundesregierung weiter auf Rekordniveau in die Verkehrsinfrastruktur. Zuletzt hatte es in Norddeutschland Zweifel am geplanten Weiterbau der Küstenautobahn gegeben.

Zuvor hatten die norddeutsche Wirtschaft und die schleswig-holsteinische CDU ein Bekenntnis der Bundesregierung zum Weiterbau des Projekts gefordert. Die A20 endet seit Jahren östlich von Segeberg mitten in Schleswig-Holstein. Die Trasse soll westlich an Hamburg vorbei und durch einen neuen Elbtunnel nach Niedersachsen führen.