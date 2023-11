Magdeburg - Kostenfreies WLAN in der Innenstadt von Quedlinburg, in Dorfgemeinschaftshäusern bei Sangerhausen und im Magdeburger Dom: Mehr als 100 Projekte für kabelloses Internet sind in den vergangenen Jahren durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert worden. Bürger, Unternehmen und Touristen erwarteten überall einen schnellen und unkomplizierten Weg ins Internet, sagte Digitalministerin Lydia Hüskens am Mittwoch. WLAN sei Bestandteil der Daseinsvorsorge. Neben touristischen Punkten seien auch Sportanlagen oder Freibäder finanziell unterstützt worden.