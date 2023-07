Gael Ondoua wechselt in die Schweiz.

Hannover - Kameruns WM-Spieler Gael Ondoua kehrt nach zwei enttäuschenden Jahren beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zu Servette Genf zurück. Der Schweizer Club gab am Freitag die ablösefreie Verpflichtung des 27 Jahre alten Mittelfeldspielers bekannt.

Ondoua kam in zwei Jahren auf nur 29 Zweitliga-Einsätze für Hannover. Im März wurde er von Trainer Stefan Leitl aus dem Profikader geworfen, weil er sich am Rand des Trainingsplatzes im Gespräch mit Journalisten über seine sportliche Degradierung beklagt hatte. Sein auslaufender Vertrag wurde in diesem Sommer nicht verlängert.

In Genf empfing man Ondoua mit offenen Armen: „Sein Talent, sein Kampfgeist und seine Erfahrung waren schon immer ein großer Gewinn für unser Team„, sagte Club-Präsident Thierry Regenass. Der Kameruner spielte bereits von 2019 bis 2021 für Servette.