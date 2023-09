Magdeburg - Mit besonderen Angeboten für Betroffene und Angehörige, einem Filmabend und Vorträgen will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Sachsen-Anhalt in der kommenden Woche über Demenz informieren. Von Montag an soll es unter anderem Informationsveranstaltungen in AWO-Pflegeeinrichtungen in Magdeburg, Halle, Wittenberg, Merseburg und Naumburg geben, teilte der Sozialverband am Samstag in Magdeburg mit. Die Aktionswoche vom 18. bis 24. September steht unter dem Motto „Demenz - die Welt steht Kopf!“. Sie soll über die Krankheit aufklären und Unterstützungsangebote aufzeigen. Am 21. September ist Welt-Alzheimertag.

Die AWO Sachsen-Anhalt setzt sich eigenen Angaben zufolge für eine starke Senioren- und Quartiersarbeit im Land ein, um Menschen mit Demenz weiter am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Kommunen müssten dafür mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet werden. Nur wenige könnten diese „Teilhabestrukturen“ aktuell bereitstellen, hieß es. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren in Deutschland 2021 rund 1,8 Millionen Menschen über 65 Jahren an Demenz erkrankt.