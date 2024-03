Leipzig/Magdeburg - Mit sinkenden Temperaturen, Regen und Sturm auf dem Brocken zeigt sich der Frühling in Sachsen-Anhalt am Wochenende von seiner eher ungemütlichen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es am Freitag bei starker Bewölkung sowie maximal noch 13 bis 15 Grad meist trocken. Am Abend zieht im Norden Regen auf. Im Harz werden zwischen 8 und 14 Grad erwartet. Auf dem Brocken geht es stürmisch zu.

Der Samstag beginnt mit Regen, der am Nachmittag bei Höchstwerten zwischen neun und elf Grad sowie wechselnder Bewölkung in Schauer übergeht. In den Hochlagen des Harzes schneit es der Vorhersage zufolge. Vereinzelt muss auch mit Gewittern und Graupel gerechnet werden. Bei Sturmböen auf dem Brocken frischt der Wind auch allgemein auf. In der Nacht zum Sonntag herrscht im Harz leichter Frost.

Die Schauer, die im Bergland teils als Schnee niedergehen, setzen sich am Sonntag zunächst fort. Die Temperaturen erreichen noch maximal zehn Grad. Es weht ein stark böiger Südwestwind mit stürmischen Böen, auf dem Brocken Sturm.In der Nacht zum Montag lassen die Schauer nach und es lockert auf.