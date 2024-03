Offenbach - Mit zweistelligen Höchstwerten und viel Sonne steht großen Teilen Deutschlands ein frühlingshafter Sonntag bevor. Bundesweit sind nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) 10 bis 17, in Südostbayern eventuell bis 19 Grad zu erwarten. „Nur an der See dämpft ein unangenehm böiger Ostwind die Temperaturen erheblich“, teilte DWD-Meteorologe Marcel Schmid in Offenbach mit.

Die Sonne scheint, zwischendurch ziehen Wolken durch. Ab dem Nachmittag werden im Südwesten die Wolken dichter und es fallen erste Regentropfen - Vorboten eines wechselhaften Wochenstarts.

Am Montag ist es der Vorhersage zufolge stark bewölkt, vor allem im Norden regnet es ab und zu. Im Süden und Südosten scheint vor allem in Richtung Nachmittag zeitweise die Sonne. Die Temperaturen gehen laut DWD etwas zurück. Mehrheitlich bleibe es aber bei zweistelligen Höchstwerten. In den Alpen fällt oberhalb von etwa 1200 Metern etwas Neuschnee.