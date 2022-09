Wochenstart mit viel Sonne und auch einigen Wolken

Potsdam - Meist sonnig startet die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Morgen mitteilte, ziehen am Montag dennoch immer wieder Wolkenfelder durch. Es bleibt zunächst trocken. Vor allem der Mittwoch werde zunehmend stark bewölkt. Dann sind auch wieder Schauer oder Gewitter möglich.

Die Temperaturen steigen am Montag auf 22 Grad in der Uckermark und 26 Grad im Südwesten Brandenburgs. Für den Dienstag werden dem Wetterdienst zufolge Werte zwischen 22 und 24 Grad und dem Mittwoch zwischen 23 bis 26 Grad vorhergesagt.