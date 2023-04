Sechs PS, 30 Kilometer Spitzengeschwindigkeit und immer eine große Kelle an Bord: Fast 130 Jahre ist die Benz Victoria Nummer 99 alt. Ein echtes Museumsstück.

Einbeck - Der Tüv hat dem wohl ältesten Auto Deutschlands am Montag die Straßentauglichkeit bescheinigt. Das fast 130 Jahre alte Exemplar des Modells Benz Victoria bestand die Hauptuntersuchung beim Tüv Nord im niedersächsischen Einbeck und bekam die Prüfplakette für zwei weitere Jahre, wie die Organisation mitteilte. Von Dienstag an ist das Fahrzeug, das eher wie eine Kutsche aussieht, wieder im Automuseum PS-Speicher in Einbeck zu sehen.

Für das Auto mit der Modellnummer 99 gelten zahlreiche Sonderregelungen. Weil es nur kerzenbeleuchtete Lampen besitzt, darf es nur tagsüber gefahren werden. Und zum Blinken muss immer eine große Kelle an Bord sein.

Der Wagen kommt mit seinen sechs PS auf bis zu 30 Kilometer pro Stunde. Er hat einen Drei-Liter-Motor mit einem Zylinder und wird über eine Lenkstange gesteuert. Laut Tüv könnte es auch das älteste Auto der Welt sein.

Zuletzt war das Auto vor zwei Jahren auf dem Prüfstand gewesen, auch damals gab es keine Beanstandungen. „Wir pflegen das Fahrzeug ja ohnehin das ganze Jahr über“, sagte ein Sprecher des Museums.