Stollberg - Bei einem Zusammenstoß von einem Auto und einem Motorrad auf einer Kreuzung in Stollberg im Erzgebirgskreis sind sechs Menschen verletzt werden, darunter eine 20-jährige Frau schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb.

Ein 47-jährige Motorradfahrer war am Samstagabend gemeinsam mit seiner 46-jährigen Mitfahrerin auf der Bahnhofsstraße gefahren, als er in einem Kreuzungsbereich von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge krachte das Auto an ein Geländer am Fahrbahnrand. Die 18-jährige Fahrerin des Autos sowie zwei männliche Insassen im Alter von 24 und 22 wurden leicht verletzt, eine weitere 20-jährige Insassin schwer. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14 500 Euro.