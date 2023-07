Wohnhaus geht in Flammen auf

Osterholz-Scharmbeck - Ein Wohnhaus in Osterholz-Scharmbeck ist am Montag in Flammen aufgegangen. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte, schlug das Feuer aus den Fenstern im Erdgeschoss und es gab eine starke Rauchentwicklung, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bevölkerung wurde wegen des Rauchs gewarnt, hieß es. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenhöhe blieb zunächst unbekannt.