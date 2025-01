Bad Schmiedeberg - Mehrere Ortsfeuerwehren sind in der Silvesternacht zum Brand eines Einfamilienhauses in Bad Schmiedeberg gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer zunächst in der direkt an das Haus angrenzenden Scheune aus. Dort sei trockenes Brennholz gelagert worden. Die Flammen hätten dann auf das Wohnhaus übergegriffen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Bewohner hätten weder offenes Feuer noch Feuerwerkskörper gezündet, so die Polizei.