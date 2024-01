Wohnhaus in Dreißigacker brennt ab - Frau leicht verletzt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Meiningen - Beim Brand eines Wohnhauses im südthüringischen Dreißigacker ist eine 69 Jahre alte Bewohnerin durch Rauchgase leicht verletzt worden. Die Frau kam nach dem Brand am Sonntag zunächst ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag berichtete. Das Haus in dem Ortsteil von Meiningen habe nicht gerettet werden können, da bereits die Zwischendecken eingestürzt waren. Die Feuerwehr habe es deshalb kontrolliert abbrennen lassen. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude konnte laut Polizei verhindert werden. Der Sachschaden wurde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.