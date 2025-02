In der Nacht brennt das Haus einer Familie. Die Nachbarn entdecken die Flammen und warnen die Bewohner. Das Haus ist unbewohnbar, die Brandursache ist noch unklar.

Wohnhaus in Flammen - Nachbarn retten Familie

Wüsting - In der Nacht hat ein Wohnhaus in Wüsting (Landkreis Oldenburg) gebrannt - die Hausbewohner sind durch die Nachbarn gewarnt worden und konnten das Haus unverletzt verlassen. Der Polizei zufolge, war das Haus durch ein Feuer, welches vermutlich im Gartenhaus entfachte, zunächst unbewohnbar geworden. Die Flammen waren in der Nacht zu Mittwoch den Angaben zufolge zuerst den Nachbarn aufgefallen, welche die dreiköpfige Familie weckten und auf das Feuer aufmerksam machten.

Die Flammen waren vom Gartenhaus auf das Auto übergegangen. Auch das Wohnhaus wurde beschädigt und war zunächst nicht bewohnbar. Die Familie konnte von Verwandten aufgenommen werden. Die Brandursache blieb zunächst unklar.