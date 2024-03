Das am Waldrand gelegene Wohnhaus ist in Flammen aufgegangen. Noch ist nicht klar, ob das Feuer neben Sachschäden zu Schlimmerem geführt hat.

An der Schmücke/Heldrungen - Ein Brand hat am Montag im nordthüringischen Heldrungen ein Wohnhaus komplett zerstört. Zunächst war unklar, ob sich zum Zeitpunkt des Feuers noch Menschen in dem Haus befanden, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorging. Ein Großaufgebot von Feuerwehren rückte zu dem Gebäude am Waldrand an. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Das Gebäude werde nun Stück für Stück abgetragen, teilte die Polizei weiter mit. Es sei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 70.000 Euro entstanden. Wie es zu dem Feuer kam, sei bislang nicht klar.