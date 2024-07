Wegen eines Dachstuhlbrands rückt die Feuerwehr aus. Dann findet sie gefährliche Stoffe in dem Haus. Deswegen wird eine Evakuierung gestartet.

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Gorleben hat eine Evakuierung zur Folge.

Gorleben - Ein Feuerwehreinsatz wegen eines Dachstuhlbrandes in Gorleben hatte ungeahnte Folgen: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei festgestellt worden, dass sich Gefahrenstoffe im Keller des Wohnhauses befanden, teilte die Polizei mit. Deshalb wurde vorsorglich der Umkreis von rund 100 Metern evakuiert. Mehrere Anwohner wurden am Nachmittag in eine Mehrzweckhalle gebracht. Ein 62-jähriger Bewohner des Hauses im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwas über 100.000 Euro geschätzt.